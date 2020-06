Ana Catharina do 'Big Brother' sofre de bipolaridade

Há vários anos queluta contra o transtorno da bipolaridade. Uma doença que afeta drasticamente o seu estado psicológico e emocional e que tem vindo a controlar com recurso a um estilo de vida calmo com a vertente da espiritualidade.A luta que trava foi partilhada pela própria através do site 'Do Rio para Cá', uma plataforma dedicada a brasileiros que deixam o seu país de origem.No texto, publicado em 2017, Ana Catharina revela que a sua vida "perdeu o sentido" porque estava a conquistar tudo o que queria, com a sua carreira em ascenção.Durante esta fase em que a sua vida corria de feição, o seu corpo estava a ter a resposta oposta: "Porque é que o meu cabelo caía, as minhas unhas quebravam e o buraco negro da depressão começou a aparecer de novo? Síndrome de pânico.Ligada ao mundo espiritual e à natureza, Ana decidiu apostar numa mudança radical de vida pois a medicação já não resolvia o seu "transtorno maníaco-depressivo".revelou a concorrente no mesmo texto.Recorde-se que ao longo da estadia n a casa do 'Big Brother' a concorrente tem mostrado várias sessões de yoga para manter o seu estado de tranquilidade.