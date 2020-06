Ana Catharina recusa nomear e acaba castigada: "Prefiro sair"

Mais um momento insólito na última gala do 'Big Brother'.

A concorrente Ana Catharina, que foi salva na mesma gala e manteve-se no desafio por decisão dos espectadores, quebrou as regras do programa da TVI depois de o ‘Big Brother’ decidir que esta semana só mulheres podiam ser nomeadas.

Chegando à vez da concorrente nomear, a jovem brasileira recusou-se a nomear mulheres. "Não concordo com esta regra por isso não vou nomear. Prefiro sair", atirou.



"Não está a expulsar, está só a nomear, mas a decisão é sua", defendeu o apresentador, Cláudio Ramos.

No entanto, apesar dos avisos de Cláudio Ramos e do 'Big Brother', a participante do reality show manteve a decisão até ao fim.

A atitude acabou por lhe valer uma penalização da produção do formato, que, sendo assim, a colocou automaticamente nomeada.





