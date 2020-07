Ana e Índia Malhoa: Duelo de ousadia entre mãe e filha

Índia Malhoa herdou a beleza e sensualidade de Ana Malhoa, e mãe e filha são capazes de subir as temperaturas e levar os fãs à loucura. Seja na praia ou na piscina, em biquíni ou fato de banho, ambas não deixam os seguidores indiferentes quando fazem poses ousadas e sedutoras.Nas redes sociais, a cantora, de 40 anos, mostra que a sensualidade não tem idade e exibe sem pudores o seu corpo tonificado com um fato de banho reduzido, que evidencia as suas curvas."Que deusa" e "Bomba latina" são alguns dos elogios dos fãs e seguidores que não resistem aos seus encantos.Por outro lado, também Índia, de 20 anos, considerada por muitos a Kylie Jenner portuguesa, mostra que seguiu os passos da mãe no que toca à ousadia e excentricidade e mostra o seu lado mais provocador.Com um biquíni reduzido, a jovem leva os internautas ao delírio e não resistem a comentar e elogiar as parecenças com a mãe: "É caso para dizer: Tal mãe, tal filha."