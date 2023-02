Ana Galvão fala sobre separação de Nuno Markl

12:48

"Há sempre um 'e se'... As coisas seriam mais fáceis na educação, porque estaríamos na mesma casa. É normal. As pessoas preocupam-se demasiado com os filhos. Há uma minúscula sensação que falhei".





Numa conversa com Manuel Luís Goucha, na quarta-feira, dia 1 de fevereiro, a radialista da 'Rádio Renascença' falou sobre o relacionamento que teve com Nuno Markl, entre 2009 e 2016.Ana Galvão, de 48 anos, confessou que mantém uma boa relação com o pai do seu filho Pedro, de 13 anos:Apesar do ex-casal continuar amigo, a comunicadora revelou a Manuel Luís Goucha que sente que houve uma falha no que diz respeito ao seu filho:, começou por explicar.Recorde-se que quando Ana Galvão e Nuno Markl se separaram, em 2016, Pedro tinha sete anos.