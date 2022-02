Ana Garcia Martins abandona o ‘Big Brother’ e lança farpas à TVI

Pipoca Mais Doce comenta

Foto: José Ferreira

01:30

Carolina Marques Dias

Após cinco edições de ‘Big Brother’ (TVI), Ana Garcia Martins decidiu fazer “uma pausa” como comentadora no reality show. Nas redes sociais justificou a sua decisão e, ao mesmo tempo, lançou farpas à estação de Queluz de Baixo. “Diverti-me muito nas primeiras edições que comentei, foram muitas as vezes em que ri até às dores abdominais, mas essa diversão foi passando. Culpa do cansaço, da rotina, mas também da própria dinâmica do programa, que foi mudando”, escreveu.









O ‘Big Brother Famosos’ terá sido a gota de água para a comentadora, que criticou fortemente a produção por ter permitido a suposta relação abusiva entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida. “Esta última edição foi particularmente densa e eu percebi, desde logo, que já não estava a ser giro. E como esse foi sempre o limite que impus a mim mesma, decidi que estava na hora de parar”, sublinhou.

Depois de ter feito as ‘pazes’ com Cristina Ferreira durante a gala de sábado, na publicação que fez este domingo Pipoca deixou evidente que não está disposta a moldar-se à vontade de terceiros. “Percebi que para se estar em determinados formatos é preciso querer muito e/ou engolir alguns sapos e ter uma espinha dorsal maleável. (...) Herdei uma coluna tão torta como o meu feitio, então optei por não continuar.”