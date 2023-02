Ana Garcia Martins arrasa num concorrente da TVI

nos estilos paso doble e freestyle foi considerada melhor do que a da atriz.

Sónia Araújo, Filipe La Féria e Noua Wong.

Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, foi uma das quatro convidadas para a segunda gala do programa de domingo à noite da RTP1, 'Dança Comigo'.Juntamente com o seu par, Nuno Pesqueira, Ana Garcia Martins venceu Sofia Arruda na votação do júri e a sua prestaçãoNa segunda parte do programa, a influenciadora digital enfrentou José Carlos Malato, que venceu Joaquim Nicolau. O público votou que Ana Garcia Martins e Nuno Pesqueira eram os merecidos vecedores.Assim, a apresentadora segue para a semi-final, juntamente com a atriz Joana Pais de Brito, vencedora da primeira gala.O formato é apresentado por Sílvia Alberto e tem como equipa de jurados