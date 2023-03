Ana Garcia Martins: As ligações ao Padre Arsénio Isidoro

A história foi contada na semana passada pelo ‘Correio da Manhã’: o padre Arsénio Isidoro e a amante Ana Cristina Gabriel vão ser julgados por desviarem, durante anos, quase 800 mil euros de seis Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) nas zonas de Odivelas, Loures e até São Tomé e Príncipe.Durante anos, o pároco e a gestora tiveram uma vida de luxo: fizeram viagens e mariscadas, compraram um Porsche Panamera (167 mil euros), um barco e uma vivenda em Peniche, numa lista infindável de despesas pagas com dinheiro que pertencia a essas IPSS, onde estão, entre outras, o Lar da Sãozinha, na Abrigada, Alenquer; a Casa do Gaiato, em Santo Antão do Tojal, Loures; e a Associação Protetora Florinhas de Rua, na Ramada, Odivelas. Esta é a base da acusação do Ministério Público (MP) e os arguidos vão ser julgados por abuso de confiança e branqueamento de capitais.De acordo com o documento do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Arsénio Isidoro começou a presidir a estas instituições em 2007, colocando sempre Ana Cristina como tesoureira ou administrativa, de modo a que conseguissem controlar as contas bancárias. E assim foi, até o padre ser detido, em 2016.A ‘Vidas’ falou com algumas pessoas da zona de Torres Vedras - onde Arsénio Isidoro era pároco à data da detenção - e Odivelas e todas descrevem o padre como uma pessoa- também pelo facto de se rodear maioritariamente por mulheres. O seu "discurso moderno e compreensivo" era visto como uma lufada de ar fresco num universo mais conservador. E até mereceu um elogio público de Ana Garcia Martins, num artigo publicado a 10 de fevereiro de 2011, no seu blog ‘A Pipoca Mais Doce’. Com o título ‘Uma questão de fé ou falta dela’, escreveu:Ana Garcia Martins enalteceu ainda o facto de serem tantos - "uns 40" -, quase todos jovens, à procura de respostas.A ‘Vidas’ sabe que a ligação da ‘Pipoca’ ao pároco começou na Ramada, onde vivia com Ricardo Martins Pereira, com quem casou a 18 de setembro de 2010 - terminaram em 2021. Aliás, no site da ‘VIP’ ainda é possível ver fotografias do casal no altar, ao lado de Arsénio Isidoro. Segundo a ‘Vidas’ apurou, este padre batizou ainda Mateus, o filho mais velho da ‘Pipoca’ e do ‘Arrumadinho’, em 2013. Só o batizado de Benedita, em 2018 - dois anos depois das notícias da detenção -, não teve a colaboração de Arsénio Isidoro.Contactada pela ‘Vidas’, Ana Garcia Martins não quis prestar declarações sobre as ligações ao padre Arsénio Isidoro.