Ana Garcia Martins assediada após revelar separação

Poucos dias após ter confirmado a separação de Ricardo Martins Pereira, ‘Pipoca Mais Doce’ tem sido assediada através de mensagens nas redes sociais. Surpreendida com a ousadia, a comentadora do ‘Big Brother - Duplo Impacto’ (TVI) não hesitou em partilhar com os seguidores as mensagens dos pretendentes e “tentativas de engate” que tem recebido.









“Se te sentires sozinha e quiseres companhia, estou aqui”; “Deixa-me conhecer-te”; “Olá, hoje estás solteira?”, são algumas das propostas atrevidas que tem recebido agora que está novamente ‘disponível’.

Estas mensagens provocadoras surgem após ‘Pipoca Mais Doce’ ter confirmado a separação após onze anos de casamento. Apesar da rutura, o casal mantém uma relação de amizade, negócios em comum, bem como a guarda partilhada dos dois filhos: Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois.





Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira já vivem em casas separadas.