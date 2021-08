Ana Garcia Martins 'coleciona' destinos de férias Depois de Sevilha, Porto Santo, Roma e Algarve, blogger rumou ao Sul de Espanha.

Depois de Sevilha, Porto Santo, Roma e Algarve, Ana Garcia Martins rumou ao Sul de Espanha, mais precisamente a Punta Umbria, para continuar a desfrutar em grande das férias. As últimas semanas têm sido uma verdadeira agitação para a blogger, que tem colecionado destinos. Ana Garcia Martins alterna a companhia das suas viagens entre as amigas mais próximas e os dois filhos, Mateus, de oito anos, e Benedita, de três.



Este é o primeiro verão da influencer após o divórcio de Ricardo Martins Pereira e Pipoca mostra que tem feito de tudo para ocupar o tempo livre junto de quem mais gosta. As idas à praia e os mergulhos têm sido partilhados nas redes sociais.

