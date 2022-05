Ana Garcia Martins critica opções de Cristina A antiga comentadora voltou ao ataque nas redes sociais.

A influencer Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, deixou de ser comentadora do ‘Big Brother’ mas voltou ao seu hábito antigo e continua a deixar bem vincadas as suas opiniões sobre o que se vai passando no reality show nas redes sociais. “Numa semana em que até aconteceram bastantes coisas na casa, estes momentos dos convidados são uma quebra da dinâmica da gala. Mais drama, menos social”, escreveu na sua página, criticando as decisões da apresentadora Cristina Ferreira. Ana Garcia Martins referia-se concretamente à opção da diretora de ter dado primazia aos seis convidados especiais que marcaram presença na emissão - Rita Pereira, Ruben Rua, Manuel Luís Goucha, Eduardo Madeira, Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes - em detrimento dos tradicionais vídeos sobre os conflitos, zangas e momentos mais escaldantes da ‘casa’ ao longo da semana.



Jaciara deixa ‘Desafio final’

A brasileira Jaciara Dias foi a segunda concorrente a abandonar o jogo. “Foi uma casa diferente, onde me senti muito abraçada e muito amada. Vou levar como a melhor experiência da minha vida”, disse no domingo à noite.

