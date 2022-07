Ana Garcia Martins esclarece regresso à televisão Após o fim das gravações do programa de humor ‘Mano a Mano’ (TVI), influenciadora digital saiu da antena da TVI.

Após o fim das gravações do programa de humor ‘Mano a Mano’ (TVI), Ana Garcia Martins saiu da antena da TVI. A influenciadora digital esclareceu que, para já, não tem projetos previstos no canal de Queluz e Baixo. "Eu não tenho contrato com a TVI, nunca tive, o meu contrato sempre foi projeto a projeto. Logo, não há nenhuma obrigatoriedade da TVI em atribuir-me algum programa nem eu, neste momento, tenho em mente alguma coisa em que gostasse de participar", explicou, através das suas redes sociais. "Se algum dia fizer sentido regressar à televisão, num projeto com o qual me identifique, ótimo. Se não voltar, ótimo também. Não é, de todo, uma prioridade", concluiu Pipoca Mais Doce, que atualmente se encontra dedicada ao digital.

