Ana Garcia Martins mais magra após divórcio

Ana Garcia Martins

01:30

Ana Garcia Martins está mais magra. Pipoca, como é conhecida, assume que a mudança se prende com o fim do casamento com Ricardo Martins Pereira e com a morte do seu pai. Após ter recebido mensagens dos seus seguidores que se mostraram preocupados com a sua saúde, Ana Garcia Martins esclareceu: “Recebi umas 894 perguntas sobre o meu peso. Pessoas, só estou dois ou três quilos mais magra, sosseguem, não há motivos para preocupação. Eu como, treino, está tudo ok.”





No último episódio do seu podcast ‘Separados de Fresco’, com David Cristina, Pipoca Mais Doce assumiu que quando está mal não tem vontade de comer. “As pessoas têm comportamentos alimentares motivados pelos sentimentos. A mim não me dá para comer. Instala-se aquele peso no estômago”, afirmou, ressalvando que já se conformou com o fim do casamento.