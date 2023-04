Ana Garcia Martins troca TVI pela SIC Notícia foi avançada ontem por João Baião e Diana Chaves, no programa ‘Casa Feliz’.

Ana Garcia Martins está de regresso ao papel de comentadora, mas num canal diferente. ‘A Pipoca Mais Doce’ é a nova aposta da SIC para comentar o seu novo reality show, ‘Os Traidores’, que estreou no domingo à noite.



A notícia foi avançada ontem por João Baião e Diana Chaves, no programa ‘Casa Feliz’, onde se ficou a saber que haverá um novo formato ao final da tarde em que estarão presentes Pedro Granger, Cris Carvalho e Ana Garcia Martins, que irão comentar os desenvolvimentos do programa apresentado por Daniela Ruah. Apesar de este espaço ao final de tarde ser regular, ainda não se sabe se a presença destes comentadores será pontual ou permanente.

