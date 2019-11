Ana Guiomar chora morte do avô

Meu querido avô, que sorte a minha por te ter tido! Até já meu rapaz novo", escreveu a artista na legenda da publicação, onde também colocou um emoji de coração.







Apesar de se revelar uma pessoa discreta na vida pessoal, Ana Guiomar sempre partilhou a relação próxima que mantém com os avós.



Ana Guiomar está de luto. A atriz decidiu partilhar com os fãs que está a enfrentar uma fase difícil da sua vida:A atriz perdeu o familiar no domingo, dia 10 de novembro.Sem entrar em detalhes sobre as causas da morte, a atriz de 31 anos revelou a profunda tristeza nas redes sociais.