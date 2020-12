Ana Guiomar despiu-se sem pudores para se despedir de personagem

"Esta personagem vinha com tudo, era completa", foi deste modo que Ana Guiomar se despediu do papel que interpretou na novela 'Amar de Mais', da TVI. Nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, a atriz prestou uma última homenagem a Rute, personagem que deu vida nos últimos meses.





A acompanhar a legenda, a atriz optou por partilhar uma foto sua, bastante ousada, em topless.





"Hoje despeço-me da Rute, dispo-me dela", começou por escrever.





E continuou: "Esta personagem vinha com tudo, era completa. Com graça, com humanidade, carregada de amor, aprendizagem, curiosidade e às vezes medo."





A atriz mostrou-se grata por ter conseguido corresponder às exigências que marcaram o papel.





"Adoro ter medo quando trabalho, é sinal de desafio e novidade. Aprendi muito com ela, a mergulhar sem medo no amor e a divertir-me sempre que davam ação. Foi muito, muito bom", disse.





Apesar das palavras emotivas, os seguidores não ficaram indiferentes à imagem escaldante partilhada pela atriz.