Ana Guiomar e Diogo Valvassina: a família está a crescer

A família de Ana Guiomar e Diogo Valsassina está a crescer! O casal acolheu na sua casa uma nova cadela de três anos e meio, chamada Leia Skywalker.A atriz decidiu apresentar a amiga de quatro patas na sua página de Instagram e aproveitou para dar a sua opinião sobre o negócio com cães.O novo animal de estimação veio inicialmente como família de acolhimento temporário (FAT), mas conquistou o coração do casal e nunca mais saiu.

"Veio como FAT (família de acolhimento temporário) e já não saiu mais. Tem três anos e meio e onde estava já não a queriam (veio de criador, ou criadeiro, nem sei muito bem o que chamar). O que sei, é que a criação de cães é um problema grave quando feito sem qualquer respeito ou compromisso para com os animais (e há tantos, mas tantos que não imaginam). Fazem-no puramente por negócio", afirma Ana Guiomar na publicação na sua rede social.

"Esta fofinha adaptou-se tão bem que me ensinou que um cão adulto pode realmente adaptar-se melhor que um cão bebé. No meu caso foi perfeito pois numa altura de muito trabalho, como estou agora, um cão bebé requer muito mais atenção e regras no início de uma nova fase", acrescentou.

A chegada de Leia acontece meses depois de Ana Guiomar e Diogo Valsassina terem perdido o cão

, que morreu em novembro do ano passado. Porém, a atriz assegura que " não vem ocupar nem substituir outro, mas é uma nova amiga. Que é o que eles são, amigos fiéis ".





BartO casal ainda tem mais um animal em casa, o patudo Trekkie que, concluiu Ana Guiomar.