Ana Guiomar emociona-se em direto com surpresa da mãe

Ana Guiomar foi um das convidadas do programa ‘Você na TV’, esta quinta-feira. À conversa com Maria Botelho Moniz, a atriz não conteve a emoção quando a apresentadora leu uma carta escrita pela sua mãe.

Quando percebeu que ia ser surpreendida, a atriz mostrou-se ansiosa. "Ai não me vão fazer isso. É que a minha mãe... é impossível. Pronto já estou nervosa", afirmou.

"A Ana Guiomar tem inúmeras qualidades e é muito difícil escolher porque ela tem muitas, mas aqui vai: é resiliente, a melhor filha e neta do mundo. A amiga que todos deveriam ter. Sincera, honesta e direta. É também uma ótima atriz de teatro. Quando está em cena dá tudo o que tem, não deixa as personagens nos bastidores. Ela veste as personagens por inteiro", escreveu a progenitora na mensagem.

Perante a dedicatória, Ana Guiomar ficou visivelmente emocionada.

Atriz recebeu mensagem especial da mãe no ‘Você na TV’.