Ana Guiomar emocionada com pedido de casamento de Diogo Valsassina

"Este vídeo serve para vos dizer que eu e o Diogo estamos com um problema. Quando as pessoas ficam noivas, que foto é que costumam postar?", brincou a atriz, mostrando a "maquilhagem desfeita".





Ana Guiomar pedida em casamento







"É assim… Não sei o que dizer, não sei o postar, não sei nada! Amanhã, em dia de aniversário, faço uma fotografia toda linda. Até lá estou só a pairar de felicidade e amor. São estas as fotografias e vídeos possíveis até ao momento", disse ainda.



Também Diogo partilhou o momento com os seus seguidores. "A Ana Guiomar faz anos mas eu é que recebi uma prenda. Parabéns fofa. A ti e a nós", escreveu.





Ana Guiomar foi surpreendida com um pedido de casamento de Diogo Valsassina na véspera do dia do seu 32º aniversário.Após 14 anos de união, o ator conseguiu deixar a companheira em lágrimas, como se pode ver nas fotografias e vídos partilhados.