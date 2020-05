Ana Guiomar protagoniza momento insólito em direto e deixa cair prato no chão

Atriz cozinhou um "fricassé à brasileira" mas no fim aconteceu "uma desgraça"

29 mai 2020 • 17:52

"Levantei-me, vesti o meu look toda contente e vim ao 'Você na TV cozinhar um fricassé à brasileira. Até aqui estava a correr tudo bem...", brincou, sugerindo aos seguidores que vissem "a desgraça que veio a seguir".

Ana Guiomar esteve no 'Você na TV', da TVI, esta manhã com Manuel Luís Goucha e devido ao seu gosto por cozinha e receita, foi desafiada a preparar uma refeição.No entanto, mais tarde, nas redes sociais, mostrou-se divertida com a situação.