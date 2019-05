Ana Guiomar recorda o pior beijo

Ana Guiomar foi uma das convidadas do '5 Para a Meia Noite' ontem, 23 de maio. Quando foi questionada com quem tinha protagonizado o pior beijo, a atriz não teve dificuldades em responder. "A beijar, beijar… Olha fiz uma vez uma cena com o Paulo Rocha que foi muito incomodativa", revelou a namorada de Diogo Valsassina.

"Olha ele já não está cá, pois não? Ele está no Brasil. Siga".





"Era uma cena em cima do capô de um carro. Eu estava muito envergonhada e ele disse-me: ‘Parece que te estou a violar’. E a seguir eu tentei… Ainda era mais miúda", contou.Ana Guiomar namora com Diogo Valsassina há quase 13 anos.