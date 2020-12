Ana Guiomar sem pressa para casar: "Quero usufruir de tudo em paz e com a maior segurança"

Neste domingo, dia 30 de novembro, Ana Guiomar esclareceu algumas curiosidades dos fãs, através da sua página oficial do Instagram. A atriz falou sobre a sua vida pessoal, e sobre a relação de longa data que mantém com Diogo Valsassina.





Recorde-se que, após 14 anos de relação, Ana Guiomar foi pedida em casamento em agosto deste ano. Quando questionada por um seguidor sobre pormenores da cerimónia, a atriz revela não ter pressa em 'dar o nó', nem data marcada.





"Primeiro quero que toda esta fase que estamos a viver acalme. Quero usufruir de tudo em paz e com a maior segurança para todos. Se for daqui a um ano ou dois, será", escreveu.





Sobre a hipótese de um dia trabalhar no estrangeiro, longe do futuro marido, Ana Guiomar afirma que iria escolher aquilo que a "fizesse mais feliz" e fosse melhor para si. "Ninguém pode estar numa relação, seja ela qual for, se não estiver feliz e realizada", acrescentou.



A atriz aproveitou ainda o momento para falar sobre o seu lado mais curioso. "Adoro pesquisar coisas. Viagens, compras, decoração, informação, ler curiosidades, o que interessa é navegar. É um dos meus vícios."