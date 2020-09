Ana Isabel Arroja está separada após 22 anos de união

Ana Isabel Arroja separou-se do companheiro, Francisco Gil, com quem vivia um romance há 22 anos, dos quais 16 já como casados.O locutor de rádio e a repórter da última edição do 'Big Brother' têm dois filhos em comum: Leonor, de 14 anos, e Salvador, de quatro.O rosto da TVI confirmou a rutura à 'Nova Gente', mas recusou-se a dar mais detalhes sobre o momento difícil que atravessa na vida pessoal.Também na vida profissional, Ana Isabel está a atravessar um momento conturbado após t, apresentado por Teresa Guilherme.A locutora garantiu que só soube que não ia fazer parte da equipa do novo reality show através das redes sociais, e mostrou-se desiludida.Recorde-se que além de Ana Isabel Arroja, foram vários os rostos da última edição do 'Big Brother' que puseram fim às relações amorosas durante o projeto.Cláudio Ramos, que conduziu o formato, viveu uma crise no namoro com o ator Diogo Faria, tendo depois retomado a relação.Mafalda Castro, apresentadora dos diários do programa,e, por sua vez,, repórter do 'Big Brother', que também tinha ficado solteiro durante o percurso no programa.