Ana Isabel Arroja excluída do 'Big Brother': "Sou tão boa que não faço parte da nova equipa"

Já são conhecidos os repórteres que se vão juntar à nova edição do 'Big Brother'.'Big Brother - A Revolução' apresentado por Teresa Guilherme, vai contar com Alice Alves e Gonçalo Roque na equipa.Ana Isabel Arroja revelou que foi excluída e não escondeu que soube da decisão através das redes sociais, mostrando-se surpreendida e desiludida.Questionada pelos seguidores, a locutora esclareceu a situação.

"Sou tão boa que não faço parte da nova equipa", respondeu, quando interrogada sobre se vai pertencer à equipa desta edição do reality show.



"Curiosamente ninguém me disse nada ainda mas presumo que não. Já vi fotos da nova equipa aqui no insta e não estou lá", respondeu a outro admirador, que também não hesitou em perguntar se iria integrar a equipa de repórteres.

Outra seguidora mostrou-se estupefacta por Ana Isabel Arroja estar fora da equipa. "É a vida e eu tou à espera que a minha me volte a surpreender", desabafou a repórter, tentando desvalorizar o que aconteceu.



De fora parece ter ficado também o namorado da apresentadora Mafalda Castro, Rui Simões, que vai continuar ao comando dos programas diários do reality show.



A conduzir os 'Extra' do programa continuará Maria Botelho Moniz.



No Instagram oficial do programa, os seguidores não hesitaram em questionar a ausência dos repórteres. "Queremos o Rui Simões e a Arroja", escreveu um seguidor. "Adorava tanto a Arrojinha, é uma pena não continuar", atirou outro.





