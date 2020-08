Ana Malhoa e filha disputam sensualidade Índia rouba atenções ao copiar pose ousada da mãe e os fãs apontam críticas.

Ana Malhoa e filha disputam sensualidade

Ana Malhoa e a filha Índia estão a provocar um verdadeiro alvoroço entre os milhares de admiradores, nas redes sociais, devido às suas silhuetas. Mãe e filha fizeram a mesma pose e chegaram a confundir os fãs. Aos 21 anos, a jovem revela cada vez mais parecenças físicas com a progenitora, de 41. Embora exiba uma sensualidade ímpar, não se livra das críticas. Alguns seguidores decidiram provocar a benjamim dos Malhoa ao acusá-la de ter recorrido ao "hidrogel" para reafirmar o bumbum.



Além das semelhanças físicas, Ana e Índia partilham segredos. Desde o divórcio dos pais, a jovem influenciadora passou a ter um papel importante na vida da mãe, é a sua principal confidente e companheira de aventuras. As duas viajam com regularidade ao estrangeiro, para gozarem as altas temperaturas. Índia é também presença assídua nos bastidores das digressões de Ana pelo País.

