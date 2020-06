Ana Malhoa e filha lutam por corpo perfeito com cirurgias plásticas

31 mai 2020 • 18:57

Ana Malhoa mostra o rosto

Houve até quem levantasse os rumores de que poderia ter recorrido a procedimentos estéticos para manter a imagem rejuvenescida. Até agora, a artista manteve o silêncio. Os seguidores, por sua vez, manifestam-se com entusiasmo. "Mudou completamente de cara. Ninguém diria que é a Ana Malhoa", apontou uma fã. "Até parece que te deram um soco na cara. Vê lá, conheço muito boa gente que se deu mal", atirou outro seguidor. As indignações dos fãs somaram-se ao longo dos últimos dias. No entanto,"Deus te abençoou", assinalou a jovem, sublinhando que apoia as eventuais mudanças físicas da mãe. Afinal, estão cada vez mais parecidas...Nas redes sociais, Índia mostra-se em poses sexy e, por isso, os alegados procedimentos estéticos captam atenções. Os fãs questionam se já recorreu ao bisturi para aprimorar a imagem. Índia não confirmou e mostrou-se implacável com aqueles que a criticam. "Ainda estou para perceber se ‘fazer plásticas’, ‘botox’ ou o que quiserem chamar é algum crime... [Estou] cansada deste género de mensagens/comentários e entre outros ofensivos." O desabafo da neta de José Malhoa deixou bem claro que não há preconceitos em recorrer à estética.