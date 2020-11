Ana Malhoa esbanja ousadia no regresso à música

15 nov 2020 • 13:45

É um regresso há muito desejado, mas só agora possível de concretizar. Ana Malhoa está de volta à música com o lançamento do single ‘Quem Te Dera’, que apela ao empoderamento das mulheres.No videoclip do tema,Aparece em trajes reduzidos e poses provocantes. As imagens sexy da cantora deram que falar nas redes sociais e viraram tema de discussão. Para a filha de José Malhoa, a sensualidade é um mero veículo para passar a sua mensagem. ", confidenciou no programa ‘Casa Feliz’, revelando-se realizada. "Estou muito feliz".O trabalho começou a ser preparado em dezembro do ano passado e tinha data prevista de lançamento para abril, em conjunto com apresentações pelo País. Acabou por ser adiado por sete meses, devido à pandemia de Covid-19.