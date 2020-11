Ana Malhoa exibe silhueta 'turbinada' em novo videoclip

01:30

André Filipe Oliveira

'Quem te Dera’ marca o regresso de Ana Malhoa à música. O tema e respetivo videoclip foram apresentados na passada quinta-feira e já estão a dar (muito) que falar.Nas imagens do teledisco, a artista, de 41 anos, revela sem pudores a silhueta curvilínea, resultado das muitas horas passadas no ginásio. Ao longo de três minutos, a filha de José Malhoa vai esbanjando sensualidade e ousadia em poses atrevidas com roupas reduzidas e reveladoras, que deixam em evidencia o seu físico. A cantora surge com um casaco transparente e um decote explosivo.Além das imagens, também a letra está a ser muito comentada. "Quem te dera ter estofo para domar esta fera. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida só acelera", canta nos primeiros versos.A nova aposta musical da ‘turbinada’ Ana Malhoa conta com a participação especial do rapper Profjam, que surge em alguns momentos do videoclip gravado entre a Casa do Alentejo, no centro de Lisboa, e uma conhecida zona do Parque das Nações, também na capital.Nas redes sociais, os admiradores têm aproveitado para elogiar o esforço da artista. "O videoclip que veio para salvar 2020" ou "rainha desta porra toda", lê-se repetidamente nos comentários online.