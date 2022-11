Ana Malhoa lança teledisco "Toque de Midas" Cantora surge numa banheira de joias e correntes numa das cenas.

Ana Malhoa lança teledisco "Toque de Midas"

02:30

É de correntes e lingerie em napa, com movimentos carnais e eróticos e a pedir por "colo", que Ana Malhoa surge no teledisco ‘Toque de Midas’.



O vídeo já chegou às plataformas digitais e devolve a ‘bomba latina’ ao melhor da sua forma. A intenção é levar as mulheres a insinuarem-se de forma direta: "Vem acender a chama/Eu não a deixo apagar."

