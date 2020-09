05 set 2020 • 14:00

Aos 41 anos, a cantora Ana Malhoa mantém uma forma física invejável.



A artista tem por hábito partilhar com os fãs várias fotografias escaldantes, em que as suas curvas estão em destaque. Este fim de semana não fugiu à regra e Ana revelou novas imagens, a preto e branco, em que surge na piscina com um decote explosivo.





Os fãs deixaram os mais variados elogios.