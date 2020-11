Ana Malhoa mostra-se 'explosiva' em novo videoclipe

Profjam

A carregar o vídeo ...

Artista revela-se ousada em nova produção musical.

O videoclip que veio pra salvar 2020" ou "Rainha desta porra toda", lê-se repetidamente na caixa de comentários.



Embora muito aplaudida, houve ainda espaço a críticas. "O que é isto? Um filme porno?", questionou uma seguidora.



Consensual ou não, o certo é que Ana Malhoa está de regresso à música e com sucesso à vista...

Ao longo do teledisco, a artista revela-se explosiva ao mostrar a silhueta curvilínea em diferentes contextos. Numa primeira fase surge em lingerie e posteriormente com um casaco transparente e um decote surpreendente.O rapperé um dos convidados presentes no teledisco.