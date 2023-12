Ana Malhoa reforça 'Dança com as Estrelas'

Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e acionista da Media Capital

A nova edição do programa 'Dança com as Estrelas', da TVI, que vai arrancar a 7 de janeiro, contará com mais uma concorrente de peso: Ana Malhoa.", elogiou uma fonte da produtora Endemol à revista 'TV Guia'.A cantora de 44 anos estreou-se ena televisão muito jovem, em 1995, com o programa infantil 'Buéréré', na SIC. Depois do sucesso na caixinha mágica, dedicou-se totalmente à música, mostrando os seus dotes enquanto voclaista e dançarina nas constantes digressões em palcos lusos. Agora, aceitou regressar ao pequeno ecrã, num formato que certamente irá tirar proveito de um dos seus maiores talentos.Recorde-se que Cristina Ferreira tem estado a fazer convites a várias figuras públicas. Ana Guiomar e Miguel Cristovinho são já dados como certos no leque de concorrentes.Bruno Cabrerizo vai estar ao lado dana condução do programa. Alberto Rodrigues, Vítor Fonseca e Alexandra Lencastre serão os jurados.