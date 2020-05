Ana Malhoa surpreende com rosto retocado

01:30

Vânia Nunes

Ana Malhoa voltou às redes sociais para mostrar a sua nova imagem, em plena pandemia, sugerindo que pode ter recorrido recentemente ao bisturi, com a reabertura das clínicas de estética. A cantora, de 40 anos, surpreendeu ao divulgar uma selfie em que são visíveis algumas alterações, como os lábios e as maçãs do rosto mais preenchidos. No entanto, não deixou pistas sobre o facto de ter ou não recorrido a procedimentos estéticos.

Ainda assim, a imagem que tanto tem dado que falar não agradou a todos os seguidores. Se muitos elogiaram a sua sensualidade e ousadia, outros consideraram que a artista está "irreconhecível" com tantas modificações e preferem vê-la com um aspeto mais natural.

Separada há cerca de quatro anos do pai da filha, Jorge Moreira, Ana Malhoa tinha vindo a alterar a imagem de mulher sedutora que sempre marcou a sua carreira. Queria mostrar-se mais simples e passou até a usar roupas mais discretas. Porém, esta primeira foto após a quarentena, com um decote revelador, foi um revés nessa atitude.

Tal como a mãe, Índia, de 20 anos, já recebe críticas pela sua imagem e escolhas . "Ainda estou para perceber se fazer plásticas, botox ou o que quiserem chamar é algum crime nesta sociedade", escreveu, no ano passado.