Ana Malhoa surpreende seguidores com mudança arrojada de visual

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ANA MALHOA (@anamalhoa) a 1 de Out, 2020 às 10:58 PDT

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ANA MALHOA (@anamalhoa) a 27 de Set, 2020 às 6:31 PDT

Ana Malhoa sempre habituou os seus seguidores a mudanças radicais de visual.Desta vez, a sensual cantora de 41 anos decidiu alterar o penteado: manteve o tom escuro do cabelo, no entanto, fez uma franja arrojada.Orgulhosa do resultado final, a filha de José Malhoa partilhou uma fotografia onde a transformação está bem à vista e os elogios não se fizeram esperar.O novo look é do agrado de que a acompanha. "A musa das musas", "Linda" e "Magnífica" são alguns dos comentários deixados.Antes, Ana Malhoa já tinha partilhado outra imagem mas a transformação não era tão evidente.