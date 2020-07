Ana Marques surpreende sem maquilhagem: “Sem filtros”

Ana Marques, de 48 anos, partilhou esta segunda-feira, dia 6 julho, uma imagem onde surge de cara lavada e sem maquilhagem, tendo surpreendido muitos seguidores.

"Sem filtros, sem maquilhagem, sem horas para cumprir, sem pentear o cabelo, sem expectativas… apenas sardas à volta da boca e uns dias de férias com a família. Bora aí", escreveu a irmã do humorista Manuel Marques, na legenda da fotografia que partilhou no Instagram.

O lado mais natural da apresentadora do ‘Alô Portugal’ valeu-lhe muitos elogios.

"Estás linda", "Mais bonita ao natural mesmo", "Mas tão mais bonita" ou "Fantástica", são alguns dos comentários que se podem ler.

Também várias figuras públicas deixaram comentários na fotografia, como Raquel Strada e Dânia Neto.