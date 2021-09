Ana Morina arrasada por nomear mulheres após garantir que nunca o faria

a farinha do chão", Ana Morina explicou a sua indignação. "Porque a questão da entreajuda é muito importante entre nós, e se eu e a Conceição estivemos o dia todo na cozinha e se a Aurora ia fazer o pão, e que muito agradeço porque a Aurora é excecional, ela deveria ter passado uma esfregona".





Este domingo decorreu a terceira gala do, da TVI, e a concorrente, que se assume feminista e que já tinha afirmado que não ia nomear mulheres, acabou por ser severamente criticada por ter nomeado as colegas Ana Barbosa e Aurora.Mas foi a explicação dada por Ana Morina que a levou a ser criticada, por alegar que defende a sororidade., começou por afirmar.lamentou.Ao ser confrontada por Cláudio Ramos por estar a votar na colega por esta não ter limpado "Já a nomeação a Ana Barbosa deveu-se a esta ter chamado um "nome feio" a Débora e logo a seguir ter dito que estava a gostar de a conhecer.Ana Garcia Martins, comentadora do reality show, não poupou críticas à concorrente., disse.Também os fãs se mostraram críticos em relação à prestação da concorrente.