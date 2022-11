Ana Moura admite fase difícil com morte de várias pessoas importantes na sua vida

A fadista Ana Moura admite que atravessou uma fase difícil, quando teve de enfrentar a perda de várias pessoas importantes na sua vida, e revela que essa experiência a confrontou com a sua própria mortalidade. A morte do irmão, num trágico acidente de viação, em 2021, aos 43 anos, foi algo complicado.“Foi um choque”, contou, no programa ‘Alta Definição’, da SIC. “Fui eu que dei a notícia aos meus pais. Nem sabia o que dizer”, confessou.