Ana Moura agradece apoio após trágica morte do irmão: "É um pesadelo e uma injustiça muito grande"

29 mar 2021 • 14:48

Ana Moura recorreu ao Instagram para agradecer o apoio que tem recebido dos seguidores após a trágica morte do irmão, Bruno Moura Pereira, aos 43 anos, vítima de um acidente de viação, no sábado.", escreveu a fadista.Bruno despistou-se de moto, em Foros de Valverde, perto de Coruche, numa curva perigosa onde são frequentes os acidentes rodoviários. A morte foi declarada no local. O irmão de Ana Moura seguia com a namorada, que sofreu ferimentos e foi transferida do Hospital de Santarém para Lisboa.A arista de 41 anos mantinha uma relação próxima com o irmão e encontra-se em sofrimento profundo.