Ana Moura dedica música ao irmão

A viver uma das melhores fases da sua vida, depois de ter anunciado que está grávida do primeiro filho, Ana Moura não esquece, no entanto, a tragédia que se abateu sobre a sua família, no ano passado, com a morte do seu irmão mais velho. Ontem, a fadista de 42 anos, partilhou com os seguidores a nova música que compôs dedicada a Bruno Moura Pereira. "Escrevi esta música inspirada na noite de Natal, na minha sobrinha, no meu pai e mãe. Os quatro que fomos e seremos, para sempre, cinco. Para o meu irmão Bruno", escreveu na legenda do vídeo, onde surge a cantar e a tocar guitarra.Bruno, recorde-se, perdeu a vida num trágico acidente de moto em março de 2021.Este será um ano marcante para a cantora, já que dará as boas-vindas à filha e também lançará o novo álbum.Será o seu primeiro trabalho nesta nova fase da carreira da fadista, que decidiu ter mais independência editorial. Para já, Ana Moura já lançou os temas ‘Andorinha’ e ‘Jacarandá’, que se tornaram verdadeiros sucessos.Depois de várias relações falhadas, Ana Moura encontrou o amor ao lado do músico Pedro Mafama. Apesar de ser discreta no que toca aos assuntos do plano pessoal, a fadista acabou por confirmar a relação através de uma foto partilhada com os fãs.