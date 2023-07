Fadista encontra-se a aproveitar o bom tempo com a filha, fruto da relação da artista com Pedro Mafama.

Ana Moura e a filha

01:30

A chegada do verão e do bom tempo faz com que muitos famosos viajem até ao Algarve, de modo a aproveitar o que de melhor o Sul do País tem para oferecer e Ana Moura não foi exceção.