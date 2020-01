Ana Moura encantada com a beleza da Namíbia

28 jan 2020 • 10:20

Ana Moura entrou em 2020 com o pé direito.Nas suas redes sociais, a ex-namorada de Rúben Cruz revelou ter ficado encantada com a beleza da Namíbia e foi mostrando, nas suas redes sociais, alguns pormenores da experiência."Esta minha viagem à Namíbia foi muito bonita e inacreditavelmente surpreendente", começou por escrever. "Cantei no meio das dunas do deserto, estive muito próxima de animais inebriantes e selvagens, conheci um povo extremamente generoso, honesto e organizado. Mas, particularmente, duas tribos encantadoras, Himba e Bosquímanos que me deixaram emocionada por sentir que estava próxima de parte da minha ancestralidade, os Mucubais".Das imagens partilhadas pela fadista, Ana Moura mostrou que conviveu de perto com os habitantes locais. Depois de um passeio pelo deserto da Namíbia, a cantora mostrou-se radiante com a experiência. "África Minha", escreveu. Os seguidores foram deixando mensagens de carinho.