Ana Moura grávida mostra-se feliz e orgulhosa das novas curvas

Vânia Nunes

Grávida pela primeira vez, Ana Moura mostra-se orgulhosa das suas novas curvas e partilhou com os seguidores dois vídeos onde surge a apreciar a barriga ao espelho.









A fadista de 42 anos filmou-me nos bastidores, antes de uma atuação na segunda-feira, com uma camisola curta que não deixava margens para dúvidas sobre o estado avançado da gestação, fruto da recente relação com o músico Pedro Mafama.

Ana Moura vive uma das fases mais felizes da sua vida, já que sempre deixou claro que um dos seus “sonhos por cumprir” era ser mãe. Numa entrevista dada em 2018 falou disso mesmo e mostrou-se tranquila quanto ao facto de ter que conciliar a maternidade com a carreira. “Tem de chegar o momento, ainda que todas as mães que conheço me digam que nunca é boa altura para se ser mãe. Por isso, quando tiver de ser, será...”.