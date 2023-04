Ana Obregón usou esperma do filho morto para ser avó

View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Ana Obregón afinal não foi mãe, mas sim avó. A apresentadora espanhola, de 68 anos, assumiu que a bebé, a quem chamou Ana Sandra, foi concebida com recurso a barriga de aluguer nos Estados Unidos da América, com o esperma do filho, Aless Lecquio, que faleceu em maio de 2020, vítima de cancro.A notícia foi avançada pela própria, que é capa da revista espanhola 'Hola!'., pode ler-se, confirmando assim as especulações que circulavam pela imprensa. A publicação avança ainda que a socialite cumpriu

Recorde-se que a notícia de que Ana Obregón tinha tido um bebé gerou muita polémica em Espanha, onde a gestação de substituição é ilegal.