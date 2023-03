Ana Obregón volta a ser mãe aos 68 anos

"Chegou uma luz cheia de amor à minha escuridão. Nunca mais estarei sozinha. Voltei a viver", escreveu a apresentadora, que perdeu o único filho em 2020, vítima de cancro. A bebé terá o mesmo nome que a mãe.



A apresentadora espanhola Ana Obregón foi mãe de uma menina aos 68 anos, através de uma barriga de aluguer, a 20 de março. A notícia foi avançada pela revista espanhola 'Hola!', que fotografou a apresentadora à saída de uma maternidade em Miami, nos Estados Unidos da América.No mesmo dia em que a notícia correu manchetes e sites do mundo inteiro, Ana Obregón confirmou a informação no perfil de Instagram:

No entanto, este caso reacendeu o debate sobre a gestação de substituição, uma prática ilegal em Espanha. A Ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, afirmou que "é uma prática que não é legal em Espanha, que é reconhecida no nosso país legalmente como uma forma de violência contra as mulheres". Também a Ministra da Educação do país vizinho criticou a decisão de Ana Obregón, considerando a imagem da capa da publicação espanhola "terrível".