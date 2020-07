Ana Pedro Arriscado faz lipoescultura: "Estou mais confiante"

Decidida a eliminar a gordura localizada na zona do abdómen e das coxas, Ana Pedro Arriscado, apresentadora da CMTV, contou com a ajuda do cirurgião plástico Ângelo Rebelo, da clínica Milénio, em Lisboa.O rosto da CMTV fez uma lipoescultura, uma cirurgia estética menos invasiva que a lipoaspiração, mais indolor e de recuperação rápida, para combater a gordura localizada., revelou Ana Pedro Arriscado à ‘Vidas’.A apresentadora mostra-se agora mais "confiante" com a sua imagem., destacou Ana Pedro, que ainda está em processo de recuperação mas já vê alguns resultados do procedimento estético., revelou, cinco dias após a cirurgia.Radiante com os resultados, Ana Pedro destaca a importância de não voltar a acumular gorduras nas zonas intervencionadas.No pós-operatório, que se revelou bastante tranquilo, a paciente fez massagens linfáticas que permitem uma melhor recuperação.Esta cirurgia permite à apresentadora aliar a confiança na sua imagem à sua saúde e bem-estar físico.Após a cirurgia, Ana Pedro, que está prestes a retomar as suas rotinas, garante manter um estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada e exercício físico regular.A profissional da CMTV destacou ainda o acompanhamento de Ângelo Rebelo e de toda a sua equipa durante o processo., elogia.