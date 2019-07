Ana Pedro Riscado: "no verão somos mais atraentes”

A apresentadora não dispensa uma ida à praia com a família e amigos.

CM - Férias dentro ou fora de Portugal?

– Fora, porque assim não corro o risco de apanhar mau tempo. Só arrisco mesmo no meu nome [risos].

- Praia ou piscina?

– Praia. Gosto da sensação de água salgada no corpo.

- Ondas ou mar calmo?

– Mar calmo. Não sou muito aventureira no mar.

- Verão frio com água quente ou verão quente com água fria?

– Verão quente com água fria. Já estou habituada ao Norte do País.

- Mergulhos de cabeça ou entrada a três tempos?

– Entrada a três tempos, sempre.

- O que é obrigatório e o que é dispensa no seu verão?

– É obrigatório passar bons momentos com amigos e família. Dispenso os escaldões.

- Fato de banho, biquíni ou triquíni?

–Biquíni.

- O topless é um hipótese ou está fora de questão?

– É uma hipótese... dependendo do lugar.

- O verão convida a festas em grupo ou a comemorações em privado?

–Em grupo, claro. É uma época festivaleira, com mais tempo livre e torna-se sempre mais fácil.

- Noites ao relento ou serões debaixo dos lençóis?

– Noites ao relento para aproveitar cada minuto. No verão, 24 horas não chegam.

- No verão, o sexo e o desejo estão em época alta?

–Acho que sim. Nesta altura as preocupações são menores e há uma leveza de espírito que nos torna mais dispostos. Além de que estamos todos mais atraentes!

- O que elege para dormir?

– Uma t-shirt chega.

- Qual a sua bebida preferida de verão?

– Água fresca.

- Qual a viagem de sonho de verão que ainda está por realizar?

– Cuba.

- Complete: O verão é bom para...

– Ser ainda mais feliz.



PERFIL

Ana Pedro Arriscado tem 26 ano e é apresentadora na CMTV. Natural de Viana do Castelo, a comunicadora não nega as suas origens e assume-se como uma autêntica mulher do Norte.