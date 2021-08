Ana Peleteiro, a amiga especial de Nelson Évora Rival de Patrícia Mamona foi namorada de atleta português.

Ana Peleteiro, a amiga especial de Nelson Évora

A espanhola Ana Peleteiro foi uma das grandes rivais de Patrícia Mamona na final do triplo salto, nos Jogos Olímpicos, porém, a portuguesa acabou por levar a melhor, relegando a atleta para o terceiro lugar. Curiosamente, esta é uma cara conhecida dos portugueses, não só devido ao sucesso no desporto, mas também por causa do romance que manteve com Nelson Évora. Os dois namoraram durante vários anos, mas numa entrevista recente a Filomena Cautela, o atleta, quando questionado sobre o assunto, afirmou que estava solteiro. “A Wikipédia está desatualizada. Estou solteiro, sim.”



No entanto, os dois continuam a manter uma relação de grande proximidade e Ana Peleteiro revelou que Nelson Évora lhe deixou palavras de alento antes da grande final. “Disse-me que a noite anterior a uma final olímpica é algo único”, contou.

