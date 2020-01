Ana Rita Clara e Hugo Madeira já estão divorciados e lutam pelo filho

"Tem havido múltiplas desculpas e escusas por parte da mãe que têm impedido o Hugo", contou uma fonte à mesma publicação.





Ana Rita Clara e Hugo Madeira estãoDepois de quase dois anos em tribunal para resolverem o assunto, a decisão foi conhecida na semana passada.A apresentadora e o médico dentista têm agora pela frente a regulamentação parental do filho em comum, Caetano, de três anos.Segundo a 'Nova Gente', Hugo Madeira considera insuficiente o facto de ver o filho apenas em fins de semana alternados,O ex-casal tem agora como objetivo resolver em tribunal este assunto, definindo as visitas de Hugo à criança.De acordo com a mesma fonte,