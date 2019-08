Ana Rita Rocha: "Topless em Portugal está fora de questão"

Aantiga manequim, de 40 anos, não dispensa os habituais meses de verão para desfrutar de tempo de qualidade na companhia da família e elege a região do Algarve para os seus dias de descanso com calor.– É sempre dentro e a Sul, no Algarve.– Praia, sem dúvida.– Tendo em conta como está a ser este ano, é verão quente com água fria.– Entrada a três tempos.– Obrigatório muitos biquínis na mala. Dispenso vento e noites frias.– Biquíni.– Infelizmente, em Portugal está fora de questão fazertopless.– Claro... No verão fica tudo mais apelativo para o amor, sem dúvida.- Para dormir uso só cuequinha [risos].- Gin tónico, gosto muito.-Filipinas ou Maldivas- Ficar com a pele bronzeada e muito feliz.n