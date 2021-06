Ana Rocha de Sousa faz revelações sobre a violação que sofreu aos 17 anos

A atriz e realizadora Ana Rocha de Sousa, de 42 anos, recordou um dos episódios mais dramáticos da sua vida em conversa com Júlia Pinheiro. A artista falou da violação que sofreu quando tinha apenas 17 anos.A atriz conta ter sido atacada "de uma forma muito brusca, repentina e agressiva". "Acho honestamente que a minha própria história não é um bom filme", lamentou., contou.recordou a artista sobre o momento em que conheceu o abusador.Dias mais tarde, retribuiu uma chamada e combinou um encontro com o homem., começou por dizer sobre o momento do abuso, que descreve como um "ataque sexual" que não "consegue descrever"., disse sobre o momento do ataque. "Eu não me senti violentada. Eu fui violentada. Não existe a menor possibilidade desta pessoa não ter percebido que me violentou", disse.A atriz recordou ainda a frase do abusador quando a viu fugir nua após o momento do abuso: "Eu não fiz nada".Sobre a identidade do abusador, Ana Rocha esclareceu que "não pode dizer o nome" devido a questões jurídicas. Apenas frisou que é um homem bastante mais velho.Durante anos, Ana Rocha optou por não contar aos pais o abuso que sofreu por medo de culpa e vergonha.25 anos após o delito, Ana revelou que quebrou o silêncio sobre o abuso que sofreu para dar voz ao tema e apoiar outras mulheres que sofrem com o mesmo drama.