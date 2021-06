Ana Rocha denuncia crime sexual: "Quero acreditar que fui a única a ser forçada"

Uma dor e trauma para a vida. Ana Rocha de Sousa, de 42 anos, falou pela primeira vez sobre um duro golpe, que afirma ter vivido no final da década de 90: um abuso sexual.O relato aconteceu de forma emotiva durante um discurso numa recente cerimónia de prémios que distinguiu a atriz e a realizadora como ‘Mulher Inspiradora’ na área das Artes."Não existe uma mulher que não tenha tido medo de atravessar um parque escuro à noite, ou qualquer outro sítio mais óbvio de perigo eminente. Um dia também eu baixei a guarda e não devia. Era tão ingénua e mesmo avisada achei ser impossível. O perigo não está apenas nos lugares óbvios", começou por contar, dedicando, logo a seguir, palavras de força às vítimas de crimes sexuais. "A ti, menina, mulher, adolescente, eu digo: não tens culpa."No final da intervenção"Quero acreditar que deixaste de fazer uso da tua fama para assediar e aliciar teenagers [jovens raparigas] para o teu universo sexual, violento, louco e promíscuo.A realizadora de ‘Listen’ garante que, no entanto, não é a raiva que a move contra o agressor.Os pormenores do caso vão manter-se em segredo, até porque à data estão prescritos, aos olhos da Justiça. "Párem já de exigir detalhes a quem, por lei, não os pode revelar", notou.